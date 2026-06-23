アトレティコ・マドリードが、同チーム所属のアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスを巡る一連の動きに強い不快感を示しているようだ。現在開催中のワールドカップでアルゼンチン代表としてプレイするアルバレスは、オーストリア代表戦後のインタビューで「移籍はみんなにとって最善だと思う」「夢を叶えたい」と発言。具体的なクラブ名には触れなかったものの、今夏の移籍を希望していることを認めた。この発言を受け、アトレテ