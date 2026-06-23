北中米ワールドカップを戦う日本代表。ここまでグループステージ2戦を終え、1勝1分の勝ち点4でオランダに次ぐ2位となっている。現地時間25日のスウェーデン戦で日本は引き分け以上で2位以内が確定。仮に敗れたとしても勝ち点4を積み上げているため、3大会連続の決勝トーナメント進出が濃厚となっている。グループFの上位2チームは、ラウンド32でブラジルやモロッコが属するグループCの上位2チームと対戦する組み合わせとなっている