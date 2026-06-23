ワールドカップのスタンドから、新たな話題の人物が誕生した。トルコ代表対パラグアイ代表の一戦で中継カメラに映し出されたパラグアイ人女性ナイエル・アギレラさんが世界中で大きな注目を集めている。SNSではその美貌が瞬く間に拡散され、「可愛すぎるだろ……」「W杯最高！」といった声が続出。一躍インターネット上の有名人となったようだ。『RUSEN』の報道によれば、アギレラさんにはすでに複数の有名ファッションブランドや