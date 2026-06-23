◇パ・リーグ楽天8ー4西武（2026年6月23日山形）楽天の村林一輝内野手（28）が2│2の3回2死一、二塁でワイナンスのスライダーを捉え、左越えに決勝の2点適時二塁打。塁上で力強く拳を握りしめ「なんとか勝つだけと思っている。いいヒットで喜びが出ました」と笑った。山形は昨季まで4連敗中で、通算1勝11敗と鬼門の地だったが、村林は昨年の中日戦でも先制ソロを放っている「山形男」。2年連続の打点で18年以来、8年ぶり