西武のドラフト2位・岩城颯空投手（22）が2軍に降格することが分かった。西口監督が楽天戦（23日、山形）の試合後に明かした。岩城は制球力の高い直球とスライダーを武器にここまで18セーブと勝利に貢献してきたが、出場した直近3試合では3被弾など相手打線につかまることが多かった。岩城は「（ファームでは）三振が取れるように、変化球の精度を磨きたい。自身を持って投げられるようにやっていきたい」と再起を誓った。