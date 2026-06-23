ME:IのTSUZUMIさん（19）が23日、実写版映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）スペシャルイベントに尾上松也さん（41）と登場し、自身が演じるキャラクターとの共通点を明かしました。映画は、南の島で生まれ育った主人公・モアナが愛する家族や世界を救う冒険に出る物語。イベントでは、日本版声優がお披露目され、モアナ役をTSUZUMIさん、半神半人の伝説の英雄・マウイ役をアニメーション版でも演じた尾上さんが務めることが