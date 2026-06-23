お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演。同じ事務所のタレントのマツコ・デラックス（53）が入院中に、見舞いに行った時のことを明かした。マツコは首の緊急手術を受け約2カ月間療養。日本テレビ「月曜から夜ふかし」で共演している「SUPER EIGHT」の村上信五は、マツコから「叩かんどいてくれと。その前までのツッコミでバーンとか押してたりしてたけど、こ