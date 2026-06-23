那覇市で街頭演説する参政党の神谷代表＝23日午後参政党の神谷宗幣代表は23日、抑止力強化に向けた核武装を議論すべきだと主張した。訪問先の那覇市で記者団に「日本も追い詰められれば（核武装を）考えるぞという議論をするのは大事だ」と述べた。これに先立つ街頭演説で、平和教育に関し、戦争放棄を掲げる憲法9条堅持や核廃絶に触れ「ほぼ意味がない。理想論だが現場で使えない」と持論を展開した。同時に「自分たちの国で