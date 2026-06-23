【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギー訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日午前（日本時間同日夕）、ブリュッセルの王宮前広場で、国賓として歓迎式典に臨まれた。午前１０時半頃、車で広場に到着した両陛下は、出迎えたフィリップ国王夫妻と笑顔であいさつを交わされた。続いて、天皇陛下は国王と一緒に、整列した儀仗（ぎじょう）隊の前をゆっくりと歩かれた。その後、両陛下は近くのブリュッセル市庁舎に移動。世界遺産の市庁