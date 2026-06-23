◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、６回３安打８奪三振で無失点と好投しながら６勝目を手にできなかった。１点リードの８回に登板した岩崎が、１死しか奪えずに４失点で逆転を許した。「やっぱり１―０という一番神経が張り詰める場面で投げているので、今日みたいな展開になる日もあるし、逆に自分がすごく助けてもらう日もある。自分の勝ちが消えたのは別にしょうがない」と受