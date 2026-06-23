「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演。日本テレビ「月曜から夜ふかし」で共演しているタレントのマツコ・デラックス（53）の近況を語った。熱海のロケ中、「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一から「体戻って帰って来たったけど、どう？全然変わらへん？」と、首の緊急手術を受け約2カ月間療養したマツコについて聞くと、村上は「口は悪くなってますね。2カ月たまっていたからい