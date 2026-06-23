サッカーのＭＦ本田圭佑が２３日、自身のＸを更新。独特な柄のＴシャツを着て、目を見開いた自身の写真とともに「写真で一言。」と記し、フォロワーに呼びかけた。現在開催中の北中米Ｗ杯での解説が話題となっていることもあり、コメント欄は大喜利状態に。１時間もたたないうちに、１０００件ものコメントが投稿された。フォロワーからは「イケイケどんどん」、「俺がＷ杯監督やろか？」、「口からリトルホンダ登場３秒前」