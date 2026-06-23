ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は23日、首都ブリュッセルにある市庁舎を訪れ集まった市民などに笑顔で手を振られました。日本時間の23日午後6時半ごろ、歓迎式典を終えた両陛下はブリュッセル市庁舎を訪問されました。フィリップ国王夫妻と共に中庭に進むと、皇后さまは地元の小学生から日の丸カラーの歓迎の花束を受け取られました。市庁舎は、ユネスコ世界文化遺産に登録されたグランプラスと呼ばれる広場にある歴史的建造物