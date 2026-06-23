AKB48の所属事務所DHから契約解除を発表された花田藍衣（21）が23日、自身のXを更新し、9分8秒の動画を投稿。丸刈りにしてからやや髪が伸びたとみられるベリーショート姿でマスクを付け、終始声を震わせながら思いを語った。以下、動画内のコメント全文。皆さんこんばんは。花田藍衣です。まず、私の活動休止についてたくさんご心配をおかけして申し訳ありません。今日は、今回私の身に起きたこと、活動休止の経緯について私の口か