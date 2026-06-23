ボートレース下関の「オープン７周年記念モーヴィ下関杯」は２３日、３日目を開催し、優勝戦のメンバーが決まった。井本昌也（２９＝山口）は準優９Ｒ、インからコンマ０８の快ショットを放つと差させず、まくらせずで優出一番乗りを果たした。「Ｓは早い見え方だったので少し放った」と話したが、独走劇に笑みを浮かべた。前節のＶ機でもある相棒２９号には「タイムに色がついていないし足は普通ですね。乗り心地がいいくら