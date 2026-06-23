ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」は２３日、開幕した。山本幸也（２５＝福岡）はオープニングの１Ｒ、３コースから握って回り２着を確保。後半５Ｒは４カドから差してバック４番手も「走る位置が悪かった」と角谷健吾に逆転を許し、５着でゴールした。タッグを組む６１号機には前検から好感触を掴み「前検から少し余裕があったので、ペラは片面だけ少し叩いた。Ｓでため過ぎたけど、伸び返した