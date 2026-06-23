メ～テレ（名古屋テレビ） 末端価格で21億円を超える覚醒剤を密輸しようとしたとして、イラン国籍の男が逮捕されました。覚醒剤は、全自動パン焼き機のなかに隠されていました。 覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、イラン国籍で愛知県犬山市に住む自営業、ハテフィ・マジョウメルド・アハマド容疑者（55）です。 警察によりますと、ハテフィ・マジョウメルド容疑者は2月、アラブ首長国連邦の港から出