メ～テレ（名古屋テレビ） 医師免許を持っていないにもかかわらず、女性客に美容整形の施術をしたとして、三重県四日市市のベトナム国籍の女が逮捕されました。 医師法違反の疑いで逮捕されたのは、四日市市のベトナム国籍の女（30）です。 警察によりますと、女は医師免許を持っていないにもかかわらず、去年11月から12月にかけて2回にわたり。四日市市中部のマンションの一室でベトナム国籍の女性客に対して顔