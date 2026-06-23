【新華社北京6月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は23日の記者会見で、スターマー英首相が辞任を表明したことに関し、英国の内政にはコメントしないとした上で、中英は両国関係の改善と発展の流れを共に維持していくべきだと表明した。郭氏は次のように述べた。中国と英国は共に国連安全保障理事会の常任理事国、世界の主要経済国である。長期的に安定した全面的戦略パートナーシップの発展は両国と両国人民の