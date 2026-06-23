Aぇ! groupの最新シングル『でこぼこライフ』が、23日発表の「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位に輝き、通算4作目の1位獲得となりました。最新シングルの初週売り上げは、前作『Chameleon』（2025/6/30付、45.5万枚）を上回る48.5万枚。これでデビュー（1st）シングルから4作連続の初週売り上げ30万枚超えも記録しました。楽曲は、グループが初主演する映画の主題歌で、Aぇ! group“らしさ”全開のバンドサウンドに、