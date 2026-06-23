神戸市のマンションの一室で、20日、冷凍庫の中から切断された男性の遺体が見つかった事件で、先ほど警察は男性の元妻を逮捕したと発表しました。【映像】ブルーシートが張られた事件現場20日午後、神戸市中央区のマンションの一室で、部屋の元住人で職業不詳の西口豊さん（57）の遺体が冷凍庫の中から切断された状態で見つかりました。司法解剖の結果、西口さんの死因は不詳で2011年12月ごろに死亡したとみられるということ