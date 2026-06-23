老後のためにどのくらいアルバイトすればいいでしょうか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は60歳、男性会社員の方です。関連会社に再就職したものの、仕事に心身ともに疲れ、退職を検討中。その際、老後資金はどの程度準備すればいいのか……。ファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんがアドバイスします。▼相談者キタミンさん（仮名）男性／会社員／60歳東