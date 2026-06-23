世界初の10万トン級サーモン養殖工船「蘇海1号」が6月23日、山東省威海市の海域で初めての商用サーモンの収穫作業を開始しました。「蘇海1号」は2025年末に正式に稼働し、初回の稚魚は陸上で育成された後に船へ移され、天然の外洋冷水環境の下で船内養殖されてきました。「蘇海1号」には15基の密閉式養殖タンクが装備されており、有効養殖水量は8万3000立方メートルに達します。スマート制御システムにより、養殖環境のリアルタイ