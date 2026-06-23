6月22日深夜、新潟県上越市内の路上で下半身を露出させて歩いていた女性に見せつけたとして68歳の男が現行犯逮捕されました。 公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・上越市富岡に住む自称・無職の男（68）です。 男は6月22日午後11時過ぎ、上越市春日新田の住宅街の路上で、突然ズボンをおろして下半身を露出させ、1人で歩いていた女性に対し、すれ違いざまに下半身を見せつけました。 事件は女性から警察に「男性