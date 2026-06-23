日本ハム４−０ロッテ（パ・リーグ＝２３日）――日本ハムが快勝。一回にレイエスのソロで先行し、その後は進藤のソロや水野のスクイズなどで加点。北山が今季２度目の完封勝利。ロッテは連勝が３で止まった。楽天８−４西武（パ・リーグ＝２３日）――楽天が連勝。２点を追う三回、マッカスカーと村林の２点打で逆転し、その後も効果的に加点。西武は１３安打で４得点に終わり、投手陣が６四球と精彩を欠いた。オリックス５