Stray Kidsが、ワールドツアーの日本公演として、MUFGスタジアム（国立競技場）でライブを行うことが決定。国立競技場での単独ライブは、海外男性アーティストで初ということです。今回発表されたのはワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の日本公演。8月29日・30日にMUFGスタジアム（国立競技場）、9月5日・6日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月19日・20日に京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡を巡る、7公演