巨人の松本剛外野手（３２）が２３日の広島戦（マツダ）に「２番・右翼」で先発出場。２打席連続タイムリーを放ち、４打数３安打２打点と今季初となる猛打賞をマークした。チームは７―３と大勝した。快音を響かせた。まずは３回二死二塁で迎えた第２打席、相手先発・玉村の２投目・外角カーブを捉えると、三遊間を破る鋭い適時打に。追加点を奪い取った。さらに２―１の５回に訪れた第３打席、二死一、二塁とまたもや好機で