新日本プロレス２３日の後楽園大会で行われたＩＷＧＰジュニアヘビー級王座（現王者はＹＯＨ）次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチは、フランシスコ・アキラ（２６）が制した。ＹＯＨが考案した次期挑戦者決定戦「ＹＯＨゲーム」でアキラは、ＳＨＯ、マスター・ワト、藤田晃生と激突。ゴングが鳴る前にＳＨＯに奇襲を仕掛けたと思いきや、藤田、ワトに対してはＳＨＯと共闘して攻め立てるなど巧みな立ち回りで主導権を握った。４者