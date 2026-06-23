◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）お立ち台で喜びがはじけた。来日初勝利を飾ったヤクルト・リランソは「とてもうれしいですし、一番はチームが勝ったことだと思います」と満面の笑みで振り返った。今季から加入した助っ人右腕は１点ビハインドの７回に登板。先頭の代打・福島に右前打を許し、梅野に送りバントを決められて１死二塁のピンチを招くが、代打・糸原を左飛に打ち取り、高寺を１５３キロ