新日本プロレスのタイチ（４６）がＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）に敗れ、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）の出場を逃した。出場枠を争う出場者決定戦（２３日、後楽園）でＩｃｅと激突。試合は両者一歩も譲らない戦いとなった。エルボー、チョップ３連発、ジャンピグキックと立て続けにＩｃｅを攻撃し、天翔十字鳳（トラースキック）を発射。しかし、これをかわされ、ラリアートを食らってしまう。