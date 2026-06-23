◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人・松本剛外野手が４打数３安打２打点で、移籍後初の猛打賞をマークした。３回２死二塁、５回２死一、二塁でいずれも左前適時打をマーク。７回は四球を選ぶと、９回１死一塁も左前へ運び、ランエンドヒットを成功させた。「カウント進んでいく中で、狙ったところに打ててる感じはあります」。９回の打席は一塁走者・浦田がスタートを切って広がった三遊間