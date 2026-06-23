◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人のライデル・マルティネス投手が１球でセーブに成功し、今季２１セーブ目を挙げた。４点リードで迎えた９回から５番手で田中瑛が登板するも、味方の失策など不運が続き、１死一、二塁のピンチを招いたタイミングで降板。「走者が２人出たら行くよ、と事前に言われていたので、しっかり準備はできていた」。セーブ機会となり６番手でマウンドに上がると、