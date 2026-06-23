ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月24日（水）は年に一度の超レア開運日！ 一粒万倍日×己巳の日×友引」。吉日のいわれや、金運を引き寄せる過ごし方、この日にやると良いこと、避けるべきことなどを解説します。2026年6月24日（水）は「一粒万倍日」と「己巳の日（つちのとみのひ）」が重なる、2026年で唯一