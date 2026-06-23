きょうの為替市場、ドル円は東京時間に１６１円台後半まで買い戻されていたものの、海外時間に入って戻り売りに押されている。本日のロンドン時間もそうだが、ここ数日突然売りが入り、ドル円が急落。ただ、下値での押し目買い意欲にサポートされ、しばらくすると元の位置に戻す展開が見られている。 日銀の日銀当座預金残高の推計から、大規模な介入を実施している気配は無さそうだが、日本の当局もメディア等を使っ