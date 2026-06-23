秋田朝日放送 この時期ならではの美しい光景をご紹介します。秋田県美郷町でラベンダーが見頃を迎えています。 およそ２ヘクタールの敷地を埋め尽くす紫の花々。美郷町ラベンダー園では、７種類、およそ２万株ものラベンダーが園内一面に広がっています。 今年は例年より数日早く見頃を迎えました。中には、一風変わった品種も。まるで雪のような白いラベンダーは美郷町オリジナルの品種