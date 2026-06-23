フランス代表のディディエール・デシャン監督 PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、フランス代表が6月22日（同23日）、フィラデルフィアでイラク代表と対戦。 【結果詳細】グループI フランス vs イラク｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 雷雨による中断がありながらもFWキリアン・エムバペ（リアル・マドリード）の2ゴー