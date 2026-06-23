「ソフトバンク５−０オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）オリックスのマチャドが九回２死から危険球退場した。右打者の石塚に対して１ボール２ストライクからの４球目が左顔面付近を直撃。石塚はその場に倒れ込み、担架で運ばれた。球審がマチャドの危険球退場を宣告。マチャドは心配そうに石塚を見つめ、引き揚げた。試合後は「本当に当ててしまって申し訳なく思っています。自分の中で一生懸命やった結果、あれ