お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（50）が、22日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）に出演し、結婚のいきさつを明かした。ゲスト出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの小峠とトークする番組。この日の放送では、タレントつるの剛士（51）をゲストに、湘南の街をドライブロケした。地元をよく知るつるのは、かつて憧れていたホンダ・シティを運転し、小峠を丘