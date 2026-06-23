巨人７−３広島（セ・リーグ＝２３日）――巨人は三回、浦田の犠飛などで２点を先取。五回に松本の適時打、七回に泉口の３点二塁打などで４点を加えた。戸郷は４連勝。広島は無駄な四球が失点に絡んだ。中日５−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２３日）――中日が逃げ切った。三回、細川のソロで先制。五回はサノーの２ラン、六回は代打福永の適時打などで加点した。マラーは約１か月ぶりの白星。ＤｅＮＡは４連敗。ヤクルト４−３