◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・工藤泰成投手が、先発・才木からバトンを受け取り、1―0の7回に登板。赤羽、塩見、モンテルから今季2度目となる3者連続三振を奪った。「1点差というのはあったんですけど。特に考えることはなく、いつも通り投げました」150キロ後半を常時計測する直球と、カットボール、フォークのコンビネーション。今季好調の右腕のスタイルを象徴するような奪三振ショー