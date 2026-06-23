ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが２３日、東京・日本武道館で単独公演「ＡＮＧＥＲＭＥ２０２６Ｓｐｒｉｎｇｆｉｎａｌ陰と陽ＤＵＡＬＩＴＹ」を開催した。４月１８日よりスタートし、全１０会場２３公演を巡った春ツアーの千秋楽公演で、７月２２日発売の両Ａ面の最新シングル「ＢａＢａＢａＢｕｒｎｉｎｇＬｏｖｅ！」「愛が愛のままでいられますように」などメドレーを含む全２６曲を