山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月18日（木）に放送された同番組では、男性のおしゃれな“あざと部屋”が特集された。番組に協力してくれた1人は、ショップを経営する30歳のGENさん。コンクリートを愛する彼のこだわりの部屋は、どこもかしこもとにかくコンクリートだらけで…。【映像】コンクリートの魅力にとりつかれた30歳ショップ経営男性