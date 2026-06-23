英米豪加NZの機密情報共有枠組み「ファイブ・アイズ」のサイバーセキュリティ機関トップは6月22日、AIがサイバーリスクを急速に変えつつあるとして、組織のリーダーに即時の対応を求める共同声明を発表した。 参考：A24、Google DeepMindと映画制作AIツールを開発へハリウッドがAIと揉めるなか提携の狙いは 最も警鐘を鳴らすのは、変化が訪れる速度だ。最先端のAI（フロンティアAI）モデル