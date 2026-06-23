【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙、および裏表紙の画像が公開された。 表紙・巻頭には、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から中嶋優月と村山美羽が登場。裏表紙同期の小島凪紗が飾る。 ■“みゅーづ”の特別な関係性と、初選抜を経た小島の今に迫る 中嶋と村山は、2025年に公開された日本マク