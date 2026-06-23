北海道・千歳警察署は2026年6月23日、江別市に住む道立学校教諭の菅原祥容疑者（34）を北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕しました。菅原容疑者は2025年10月11日、恵庭市内の屋内で、10代後半の知人の少女にいかがわしい行為をした疑いが持たれています。6月15日、警察に情報提供があり、逮捕に至ったということです。調べに対し菅原容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は事件の詳しい経緯や余罪などに