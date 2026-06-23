2027年春に行われる札幌市長選で、自民党は独自候補を擁立する方針を固めたことが分かりました。2026年7月に開催される自民党札幌支部連合会（札連）の総務会で、正式決定する見通しです。三上洋右会長ら札連幹部と札幌を地盤とする北海道1～5区の衆院議員は2026年6月23日、東京の議員会館で市長選について協議しました。関係者によりますと、市長選への立候補を検討している中道改革連合の荒井優元衆院議員については、支援