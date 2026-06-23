欧州中央銀行（ECB）のデジタルユーロに関するウェブサイト＝2月（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州議会の経済・通貨委員会は23日、キャッシュレス決済に対応した「デジタルユーロ」の創設に向けた関連法案を承認した。欧州中央銀行（ECB）が2029年にも計画する発行に向けて前進した形で、実現すれば日米欧の主要中銀で初となる。議会本会議での採決やEU加盟国との交渉を経て最終決定する。デジタル