「追いかける恋ばかりで疲れた…」そう感じたことはありませんか？実は、男性は“自分から追いかけたい”相手にほど夢中になるもの。駆け引き上手になる必要はなく、自然な立ち居振る舞いで彼を虜にできるんです。そこで今回は、本命の彼に無理なく「もっと追いたい！」と思わせる心理テクを紹介します。全部を見せず、“余白”を残す本命の男性に対して、毎日のスケジュールや気持ちを全部さらけ出す必要はありません。少しだけ予