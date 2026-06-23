幸せな結婚生活を送るためにはパートナーを不快にさせる行動はしないことが大事。つまり、双方でパートナーの前ではやっちゃいけないNG行動があるのです。そこで今回は、男性が結婚を後悔する「妻のNG行動」について紹介します。｜浪費することが多い浪費が多い妻に対して、「こんなはずじゃなかった」と考える男性は少なくありません。収入面で余裕があるなら問題ありませんが、家計の状況に影響するほど浪費しがちなら要注意。間