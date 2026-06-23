夜中に届くLINEの通知。「今日もありがとう、君と話してるとホッとする」という一言に、つい頬が緩んでしまう。不倫関係に深くのめり込んでいく女性の多くが、一度はこの“自分だけは特別”という感覚を味わっています。不倫の体験談を読んでも、友人に心配されても「私たちは違う」と感じてしまう。そしてその感覚こそが、冷静な判断を鈍らせる落とし穴になるのです。「君だけ」という言葉に、安心してしまう「こんなに分かり合え